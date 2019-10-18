壓力大疑患抑鬱！陳凱彤：憔悴到塊面係黑色

歌手陳凱彤到電台宣傳新歌《不掃不快》，離開英皇後，轉投新公司的她推出發放正能量的新歌，她透露今次是與一個模擬公仔對唱：「係小妹妹嘅聲音，今次真係好特別嘅嘗試，事緣有日我喺Instagram碌吓，見到呢個公仔，所以就message佢，識咗個designer，於是就諗一樣嘢去玩，就合作唱歌。（好玩？）好特別，同埋同佢影相嘅時候我要幻想佢喺我前面有互動，但其實我係對住空氣，都唔算太難嘅，但要有想像力。」

她表示兩年沒出新歌，之前有與朋友合作珍珠奶茶生意，但現時想專注做音樂，所以就已退股，又透露下月會有個迷你音樂會，跟大家會有個小小的聚會。陳凱彤又自爆自己前幾個月很擔心，差些以為自己有抑鬱症：「入新公司為咗Keep Fit好大壓力，當時試過一個禮拜，每日都淨係飲一包奶同食一個包，之後仲去跑步，減到走火入魔，嗰個星期尾去北京錄音，老闆話我好憔悴，塊面係黑色，佢係迫我食嘢，屋企人同朋友都好擔心，拉番我出嚟，所以先冇事。」她表示之後會繼續做運動，因已經成為生活一部分，但就不會再不食嘢。

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