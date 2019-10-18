胡杏兒英國寄宿　最難忘轉堂行到腳生繭

由藝人陳慧珊（Flora）監製及主持的香港開電視節目《放學後》最新一集邀請到宣萱及胡杏兒擔任嘉賓，三個來自不同年代的女性「三代同堂」遊歷她們的成長舊地—英國，分享成長印記及變遷。而首站是杏兒的成長地方—貝爾法斯特。

12歲寄宿訓練三「自」

節目中，胡杏兒重返母校循道中學，分享她的成長歷程，杏兒憶述12歲隻身來到學校寄宿讀書，雖然人生路不熟，但訓練出自學、自決及自行，她說：「以前覺得考試好辛苦，做專題研習、交功課，但原來當你踏入社會工作，就會明白係真正嘅壓力，原來讀書嘅日子係最輕鬆、最開心，所以依家仲讀書嘅學生，你哋要好好珍惜讀書嘅時間。」回首在寄宿學校讀書的生涯，杏兒最難忘行到腳生繭：「上完英文堂，要上化學堂，我哋要不斷行，好多人一齊『過班房』，因為路程遠，加上以前嘅鞋質素唔好，行到腳生繭。」

從小學會慳錢

一個人身在異地生活，對於學生時期的杏兒來說，絕非易事，她指每星期只有五鎊零用錢：「宿舍有膳食提供，基本上可以唔使消費，但係約朋友出去玩，肚餓都會想食嘢，多數都會選擇最平嘅嘢食，好似薯條，齋薯條大概一鎊，事實上好多時候唔會外去食飯，因為我冇多餘嘅錢，買零食都係買最平，娛樂就係行吓市中心，不過只睇唔買，儲到啲錢先同朋友去睇戲。」杏兒指這個階段令她學懂珍惜：「很好多嘢都得來不易，唔係唾手可得，反而咁先好，明白錢嘅重要性，要自己賺錢。」

與老公價值觀一致

杏兒又在節目中大讚丈夫：「我覺得有咁樣嘅人生伴侶，對於教育下一代嚟講，我好放心，我哋有好多共同價值觀教育囝囝，例如要尊重父母、家庭觀念，甚至對於錢、生活方面，我覺得佢能夠灌輸畀囝囝。」作為兩子之母的杏兒，感激能夠擁有這位人生伴侶，二人互勉互賞，成為孩子走向未來的燈塔。

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