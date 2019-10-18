比利時體會同志婚姻　陳貝兒佛系等愛情

藝人陳貝兒（Janice）低胸上陣出席無綫節目《嫁到這世界邊端3》記者會，透露節目拍攝了3、4個月，走訪非洲、歐洲、亞洲等地，寄望能給觀眾有新鮮感，不諱言當中有不少很爆的故事，如於比利時發生的同志婚姻，令其體會到愛是無分國籍、年齡及性別，每個人均擁有愛的權利。

搵真愛非洲都肯去

Janice坦言當初對公司拍攝同志故事開綠燈也感驚訝，認為此舉相當突破，問到可計劃開拍第4輯？她說：「監製話今次係最後一輯，都唔捨得，希望可以再拍落去，都仲有元素去拍。」談到該系列已拍了3輯，問到單身多時的她感情狀況又如何？她說：「呢方面我係佛系嘅，緣分到自然會出現，去到嗰邊拍嘢，啲老公（受訪者丈夫）會介紹啲表哥表弟畀我，但都未撻出戀愛火花，咪做住朋友先囉！（依家愛情觀有唔同？）都係，任何時間都唔好放棄，呢個人終有一日會出現，如果係真愛，要我去非洲我都得。」

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