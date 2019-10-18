木村拓哉巴黎喪玩機動遊戲！訂衫任睇兩點

日劇天王木村拓哉主演的TBS重頭劇《Grand Maison東京》將於後天首播，他與同劇男星澤村一樹亮相昨晚播出的電視節目《櫻井・有吉THE夜會》，並播出在巴黎拍外景後趁空檔四出遊玩的片段。

片段中，對巴黎十分熟悉的木村，帶住澤村在巴黎四圍逛，先在街頭小店購手信，買了馬卡龍模型的鎖匙扣給櫻井翔，又帶澤村歎最美味的朱古力。愛玩的木村更帶澤村挑戰歐洲最高難度的機動遊戲MAXX，期間遇上女主角鈴木京香，木村邀京香一齊玩機動遊戲，京香最初拒絕，但之後被木村說服條件是不上鏡，至於澤村就縮沙一旁剝花生。玩機動遊戲的過程中，木村全程投入，狂尖叫玩得相當盡興，而京香玩完就表示暈暈地。

其後，木村帶澤村到專門店訂造恤衫，他為度身脫去上衣，兩點任由澤村大飽眼福，最後兩人合共訂造4件恤衫，更沒有問價，猜情尋決定由誰找數，結果澤村的荷包大出血，埋單共約16,500港元。最後兩人走到巿集搵畫家繪肖象畫，木村堅持找回多年前曾幫他繪畫的畫家，但找了大半天仍找不到，他留下與畫家的合照給工作人員幫他，數天後終找到，並為木村繪畫一張肖象畫。