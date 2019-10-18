吳岱融變「御用老公」　龔慈恩：想要新嘗試

藝人龔慈恩到電台宣傳劇集《牛下女高音》， 劇集講述夢想，宣揚正面訊息，自己都有晚晚追看，問到女兒林愷鈴可有睇？她說：「佢就忙啲，中間睇到啲，因為佢依家返緊學，第二年都多功課。」

她又透露角色跟平時螢幕上的她很不同，戲中老公吳岱融平時多演惡、有威嚴的角色：「但今次就變咗暖男、小男人，我就變咗女強人，劇中有一句對白都好搞笑，有個醫生同佢講叫佢老婆退休，佢即刻話『我老婆唔退得休』，現實中都係，有啲男人唔想太太退休𥄫住晒。」

她又透露此劇是早年與TVB完約後，相隔廿多年主演的劇，雖然當中都拍了一、兩套劇，而之後都會繼續拍劇。她又表示吳岱融變了「御用老公」，做了幾次夫妻，還有《飛虎之潛行極戰》、《大醬園》，問到可會想轉「老公」，想揀誰？她說：「其實都係睇角色需要，我唔會話想揀邊個，最緊要嗰個人適合嗰個角色，我想要新嘗試、新角色，依家最開心係遇到好嘅團隊、劇本同對手。」

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