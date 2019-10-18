相隔多年再入亞視　羅霖影紀念照嗌開心

今年是「仁美清叙」重組十周年，為隆重其事除了於下月舉行十周年慈善籌款晚宴外，屆時還會與《亞洲小姐競選》一起舉行，「仁美」主席程瑤表示︰「『仁美』重組10年代表我做咗慈善工作10年時間，我今年一直有舉辦10周年晩宴嘅構思，啱啱半年前遇到何麗全，大家傾傾吓就有咗十周年慈善晚宴結合亞洲小姐一齊舉辦嘅創新諗法。」

另外，日前程瑤聯同副主席陳綺明及黃景珍，以及張珮汶、王藝熹、黎嘉韻、張瑄洺、陳麗文、盧曉琳、陳凱倫、吳夢婷及梁雪瑤等一班理事及會員到亞視拍攝紀念照。程瑤更邀請了「仁美」重組後的首屆主席羅霖「回歸」一起拍攝，別具意義。

程瑤邀請了好友攝影師Raymond Kam操刀，Raymond是葉青霖入室弟子，相片主題以「型格」為主，程瑤稱︰「我將我以前做模特兒嘅經驗注入今次嘅拍攝，我希望亞洲小姐畀觀眾一種型格嘅感覺，好似America's Next Top Model一樣。」程瑤感謝羅霖特地抽空支持︰「羅霖二話不說就答應支持出席，她嘅支持令我感到識於微時嘅友情係最真最可貴，而且佢係重組後首屆主席，好有紀念性！」

至於羅霖相隔多年再踏入亞視，勾起過往的回憶，她表示︰「雖然相隔好耐冇返亞視，但仍然有一份感情，今次好開心，令我回想當時選亞洲小姐同做藝人嘅事。」她坦言「仁美」重組十年並不簡單，值得紀念。曾擔任兩屆主席的她希望師姐師妹能集合一起做慈事，將「仁美」發揚光大，她又謂︰「我一直都有為唔同慈善團體出力，只要『仁美』需要我，我就會嚟支持，心善即美，亞姐除咗外貌身材智慧外，一顆善良嘅心更重要，我相信大家都會變得更加美。」

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