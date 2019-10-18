相隔多個月訪韓　賴冠霖活動臨時被取消？

韓國限定男團Wanna One的17歲前台灣成員賴冠霖在組合解散後，便以個人身份在中韓兩地發展，今年7月他向所屬的韓國Cube事務所提出解除專屬合約訴訟，代表律師指Cube在未經賴冠霖本人同意下，將他在中國區的經理人權限轉讓給第三方，更偽造圖章在合約蓋印。

而最近集中在內地工作的賴冠霖，今日獲內地媒體邀請到首爾出席護膚品牌的活動，是他相隔多時在韓國露面。今早抵韓的他，凌晨在Instagram表示在上飛機前才收到Cube叫他不要出席活動的通知：「本來已經斷絕聯繫，為甚麼今天才聯絡我？就在我上飛機之前，到底是甚麼意思了？因為很不知所惜，所以通過幫助跟他通話，才叫我不要出席活動？在活動16小時前才說，到底想怎樣？」賴冠霖向等待他的粉絲致歉，並表示不知能否解決問題，如常出席活動。

其後賴冠霖的內地經理人公司好好榜樣在微博表示賴冠霖會如常出席今午2點在首爾的活動，賴冠霖亦將Instagram文章刪除，他下午以一身白色造型，出席品牌的發布會。