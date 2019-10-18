日本人妻讚紳士　張建聲想住風俗場所附近

藝人張建聲為拍攝ViuTV節目《港男入贅手冊》，家訪居日三年的Youtuber大阪Andy哥。他更故意在Andy哥太太恭子面前指自己失戀後十分頹廢：「晚晚飲酒都唔係辦法，係時候要放低，去日本搵搵食。」張建聲乘機叫恭子介紹日本女生給他認識，又偷看一名日本女生的IG。恭子指該名日本女生不懂英文，「Dry爆」的張建聲表示不要緊，更笑言叫恭子幫手篩選。

恭子又大讚港男夠紳士，令到在旁的張建聲十分沾沾自喜：「我相信香港男仔贏嘅因素除咗個樣之外，都係個心地，大家要記住！」不過，恭子的家人初時十分反對兩人的婚事，全因Andy哥的學歷背景、不諳日文以及紋身的關係。岳父更寫了4頁紙的長信，勸喻Andy哥想清楚是否能照顧到恭子和負起家庭的責任。之後，Andy哥決意用自己有限的日文去和岳父真誠對話，成功打動了恭子的家人。

Andy哥笑指因為住所附近有風俗場所，所以經常有保安維持治安以確保場所運作，間接地令到社區治安相對地良好。張建聲開玩笑指假如日後有另一半是日本人的話，住所選址必須要鄰近風俗場所和彈珠機場，用一個逆思維方式令家園安全。

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