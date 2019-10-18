Heidi自認冇胸　最想肥喺邊一Part？

組合Super Girls的Aka和Heidi出席活動，Aka身穿「穿窿褸」上陣，Heidi就穿tube dress。Heidi透露剛放假去完日本：「肥咗5磅，所以返嚟唔敢食嘢，係咁做運動，我唔似Aka食極都咁瘦，我要做運動先有腹肌。」Aka則笑言肥在隱閉地方：「係喺着衫遮到嘅地方，例如大髀同pat pat。」Heidi即笑言想pat pat肥：「我已經冇胸，有pat pat好啲。」

講到隊友Cheronna分手，Aka表示對方心情已好了很多：「畀時間同空間佢，如果佢需要傾訴會隨時奉陪，凌晨都得。」Heidi則表示對方瘦了，所以要帶她食嘢。

講到Aka近日到韓國學跳舞，她表示幾辛苦：「因為佢哋進度太勁，有好多步驟，我唔係好記到，有壓力，晚晚都要返去酒店練通宵，第二日先敢跳畀老師睇，其實老師都有讚我勤力，但我覺得勤力唔夠，所以我返嚟會繼續練，然後拍片send番畀老師睇。」但就大呻識不到oppa，因全是女同學：「但喺街都見到好多好高大嘅oppa，好好睇，着衫都睇到佢哋啲胸肌同二頭肌。」而Heidi就謂在日本被誤認為日本妹：「有啲弟弟走埋嚟同我講日文，但我淨係識講英文，佢哋一聽到就尷尬走咗。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。