繼續Dry！余香凝被批嚟緊5年冇拖拍

藝人余香凝出席活動，她表示近日忙於拍攝女性電影，導演、主要演員都是女性，其中與吳家麗有很多對手戲，而自己更要飾演比自己實際年齡大十年的角色：「係30幾歲嘅女強人，仲要奸奸地，都係第一次演奸角，而拍完之後再拍劇，都係要做女強人，演單親媽媽。」

她又自爆最近獲相士贈幾句：「我問姻緣，佢叫我嚟緊5年都唔使諗，都好，我可以專心做嘢，佢話我都嫁得出，但要30幾歲，所以我嚟緊5年會專心做嘢。」她又笑言10月尾去Super Girls的Jessica婚禮，本身打算留多幾日看看有沒有異地情緣，但聽完相士講後就決定去兩日一夜算。她又大呻驚嫁不出：「因為身邊好多人結婚，好多同學求婚、訂婚，原本諗住30歲結婚，好彩相士話我都嫁得出，但要30幾歲。」她又謂一到冬天聖誕節、情人節就想搵個伴：「不過依家開工都幾開心，成班後生仔傾偈，都好過拍拖嘅。」

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