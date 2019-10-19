努力面對！張致恒虧欠太多人：唔只April

揚言修心養性、改過自新的張致恒（Steven），昨晚與老婆雯雯離開旺角寓所，面對傳媒追問，二人未有回應。他們先去買兩個布冧，再去買包點及27元一盒的燒味飯，最後抬兩大包狗糧跳上的士返歸。

「爭人錢梗係要還」

Steven接受電話訪問時承認已還錢給向前女友April：「我用自己方法還錢，咁確實係爭佢錢，爭人錢梗係要還。（佢話未祝福到你。）正常。」提到女方指他兒子擺百日宴時，卻騙她去朋友的喜宴，他說：「我一直好後悔做咗好多錯嘅事，我誠心道歉同悔改。」

酒店「炒散」經濟穩定

問到可會覺得虧欠April？他說：「唔只係佢，我對任何一個都好虧欠，好似Kenny（關智斌）、Joey（容祖兒）、阿Sa（蔡卓妍），仲有我老婆同個仔，我做錯好多嘢！由細到大都唔肯認錯，冇去反省，只係逃避，但我依家會面對，努力向前行去照顧我嘅家庭。我好想做好自己，開始新生活。」目前在酒店「炒散」的他坦言經濟穩定：「我會努力，死唔去，除咗酒店工作，都有朋友介紹其他工作畀我，好似幕後嘅嘢，有手有腳咩都去。」

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