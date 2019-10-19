張致恒還清欠債　舊愛April重新出發拒祝福

曾認「性上癮」的34歲藝人張致恒，今年7月底自揭與粉絲雯雯已秘密生仔，隨即被爆偷食多名女子，被封為「新一代世紀賤男」。當中最Hurt的是其正印女友、舞台劇演員April，她一直被蒙在鼓裏，睇新聞才知男友跟別人生BB！當日Steven為兒子搞百日宴，竟繼續欺騙April，自稱出席朋友宴會！她一度萌生自殺念頭，幸得好友全天候陪伴才渡過難關。

Fit爆跑步 四圍掃貨

早年曾服抗抑鬱藥的April再次面對重大打擊，行屍走肉一段時間收埋自己，期間只拍片「報平安」。早前她找到自救方法，到泰國帕安島報讀近一個月的瑜伽導師訓練課程，在海邊潛心修煉，希望洗滌心靈，忘卻不快事。她每朝6時起床，跟來自世界各地的同學上堂及做瑜伽，拋開智能電話遠離煩囂，讓傷透的心靈慢慢康復。她叉足電回港後生活重回正軌，並在網上平台呼籲朋友邀她工作。

之前April與Steven同居，租金由女方支付，Steven欠她約6位數，據知最近已還清債項，與April「不拖不欠」，但她仍盡量避睇娛樂新聞，以免觸景傷情。

日前April被發現在維園跑步，穿運動Bra Top及短褲的她狀態甚佳，身形勁Fit，跑步時偶有微笑，心情似乎不錯。之後她換衫到商場閒逛，到了一間專賣瑜伽服飾的店置裝，其後再行潛水用品店，細心研究潛水衣及潛水鏡。

唔靠藥物 掃走抑鬱

事後April以短訊接受東網訪問，她坦言一直想上瑜伽導師課程，覺得最近是時機，並靠訓練及同學助她走出陰霾：「呢個月對住海灘曬太陽望海，每日都同唔同嘅朋友傾偈，全部都係天使，勁有愛。我哋互相輔導分享，做咗好朋友。我明白需要學習愛惜自己，之後就唔再有太多負面情緒，相信我唔需要再靠藥物去離開抑鬱嘅感覺。（返到香港有咩打算？）超感恩有朋友搵我幫手教瑜伽堂，希望可以繼續教戲劇同瑜伽，演員嘅工作我就等待中，好幸福呢兩樣嘢都可以做到80、90歲。」又指接了水底模特兒的工作，故到潛水用品店購物。

問會否祝福已為人父的Steven？April直言：「現階段我未可以話祝福對方，只會講我已經唔再對佢有太多情緒，我同佢都有自己嘅功課，希望佢可以好好成長。」

--------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。