受傷只因離不開！丁可欣望後生女學識愛自己

歌手丁可欣今年特別多產，最新推出的歌曲《Let me go》已經是今年第三個作品，其MV亦已拍好，MV中她被叉面、綁手兼被滴蠟，畫面散發暴力，難怪她直言拍時有點驚：「呢隻歌其實係另一個嘗試，拍時其實都幾驚，雖然知道係做戲，但有恐懼感覺。」她說歌曲是想帶出一個受傷的女仔，一路以來被另一半傷害，但最後醒覺到傷害自己的其實是自己，她說：「係自己唔捨得離開一個對自己好衰嘅人，希望啲年輕女仔聽到呢首歌，可以意識到，拍拖拍得唔開心，成日受到傷害，原來係因為自己唔願意離開一個傷害自己嘅人，希望畀到啲啟發。」

「男人對你唔好就離開佢」

問到是否自身經歷？她說：「梗係唔係阿聰（王顯聰），咁多年嚟佢對我好好，其實係以前細細個一啲唔開心嘅拍拖經歷，有日諗番起，可能好多女仔都經歷過呢啲迷茫，我就攞咗呢個做題材，希望後生女仔要學識愛自己，如果男人對你唔好就離開佢，唔好畀自己受傷。」

努力面對情緒困擾

丁可欣早前自爆曾受抑鬱情緒困擾，她透露一直好努力面對：「呢一兩年用咗好多唔同方法，幫自己應對情緒，我會冥想、做運動、做創作，最緊要係一班粉絲好支持我，令到我冇放棄自己。大家一直以來畀好多愛我，令我堅持到，我好好呀！唔使擔心，當大家見到我好努力工作嘅時候，希望都畀到正能量大家。」

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