《鬼怪》後休息兩年　孔劉分享半無業生活

拍神劇《鬼怪》的40歲韓星孔劉，曾與36歲女星鄭有美三度合作，二人多次傳出緋聞，去年初更一度傳出婚訊，但遭雙方事務所否認，而二人主演的新片《82年生的金智英》將於本月23日在韓國上映，二人近日都接受韓媒訪問宣傳電影。

孔劉昨日受訪時，就分享在2017年《鬼怪》播畢後休息兩年間的生活，他笑指當時在劇集結束後，曾向事務所代表說：「我會去冇人識我嘅地方。」、「我會潛水，所以唔好搵我，就算係廣告都好，我咩都唔需要。」孔劉指他嚮往的是像半無業狀態的生活：「我唔係渴望特別嘅嘢，只係想享受簡單嘅生活，想食飯時食飯，想做運動時去健身室，想睇電影時就會縮短睡眠時間，凌晨1、2點去睇戲。」

他又指在停工休息期間，有專門去學打網球：「我以前曾經打過網球，覺得呢樣運動好適合我，所以喺休息時就正式去學咗，我亦有去釣魚，有段時間我因為被太多想法糾纏，所以被失眠症困擾，而釣魚就對失眠問題起咗好大幫助。」孔劉更笑指在完成《82年生的金智英》宣傳活動後，會再去釣魚。

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