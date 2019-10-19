東方日報C1：張致恒還清6位數April避世療情傷

被封「世紀賤男」的張致恒（Steven），早前背女友梁皓恩（April）偷食粉絲雯雯兼生埋仔，Hurt爆的April一度想尋死，幸最終「大步檻過」，早前到泰國避世上瑜伽課程，決定重新出發！據知，Steven已還清欠她的6位數字債項，不過受盡傷害的她仍未能向舊愛送祝福！

曾認「性上癮」的34歲藝人張致恒，今年7月底自揭與粉絲雯雯已秘密生仔，隨即被爆偷食多名女子。當中最Hurt的是其正印女友、舞台劇演員April，她一直被蒙在鼓裏，睇新聞才知男友跟別人生BB！當日Steven為兒 子搞百日宴，竟繼續欺騙April，自稱出席朋友宴會！她一度萌生自殺念頭，幸得好友全天候陪伴才渡過難關。

Fit爆跑步 四圍掃貨

早年曾服抗抑鬱藥的April再次面對重大打擊，行屍走肉一段時間收埋自己，期間只拍片「報平安」。早前她找到自救方法，到泰國帕安島報讀近一個月的瑜伽導師訓練課程，在海邊潛心修煉，希望洗滌心靈，忘卻不快事。她每朝6時起床，跟來自世界各地的同學上堂及做瑜伽，拋開智能電 話遠離煩囂，讓傷透的心靈慢慢康復。她叉足電回港後生活重回正軌，並 在網上平台呼籲朋友邀她工作。之前April與Steven同居，租金由女方支付，Steven欠她約6位數，據知最近已還清債項，與April「不拖不欠」，但她仍盡 量避睇娛樂新聞，以免觸景傷情。

日前April被發現在維園跑步，穿運動Bra Top及短褲的她狀態甚佳，身形勁Fit，跑步時偶有微笑，心情似乎不錯。之後她換衫到商場閒逛，到了 一間專賣瑜伽服飾的店置裝，其後再行潛水用品店，細心研究潛水衣及潛水鏡。

唔靠藥物 掃走抑鬱

事後April接受短訊訪問，她坦言一直想上瑜伽導師課程，覺得最近是時機，並靠訓練及同學助她走出陰霾：「呢個月對住海灘曬太陽望海，每日 都同唔同嘅朋友傾偈，全部都係天使，勁有愛。我哋互相輔導分享，做咗好朋友。我明白需要學習愛惜自己，之後就唔再有太多負面情緒，相信 我唔需要再靠藥物去離開抑鬱嘅感覺。（返到香港有咩打算？）超感恩有朋友搵我幫手教瑜伽堂，希望可以繼續教戲劇同瑜伽，演員嘅工作我就等待中，好幸福呢兩樣嘢都可以做到80、90歲。」又指接了水底模特兒的工作，故到潛水用品店購物。

問會否祝福已為人父的Steven？April直言：「現階段我未可以話祝福對方，只會講我已經唔再對佢有太多情緒，我同佢都有自己嘅功課，希望佢可以好好成長。」

努力改過 虧欠太多人

揚言修心養性、改過自新的張致恒（Steven），昨晚與老婆雯雯離開旺角寓所，面對傳媒追問，二人未有回應。他們先去買兩個布冧，再去買包點及27蚊一盒的燒味飯，最後抬兩大包狗糧跳上的士返歸。

Steven接受電話訪問時承認已還錢給April：「我用自己方法還錢，咁確實係爭佢錢，爭人錢梗係要還。（佢話未祝福到你。）正常。」提到女方指他為兒子擺百日宴，卻訛稱去朋友的喜宴，他說：「我一直好後悔做咗好多錯嘅事，我誠心道歉同悔改。」問到可會覺得虧欠April？他說：「唔只係佢，我對任何一個都好虧欠，好似Kenny（關智斌）、Joey（容祖兒）、阿Sa（蔡卓妍），仲有我老婆同個仔，我做錯好多嘢！由細到大都唔肯認錯，冇去反省，只係逃避，但我依家會面對，努力向前行去照顧我嘅家庭。我好想做好自己，開始新 生活。」目前在酒店「炒散」的他坦言經濟穩定：「我會努力，死唔去，除咗酒店 工作，都有朋友介紹其他工作畀我，好似幕後嘅嘢，有手有腳咩都做。」

自揭婚訊 爆腳踏五船

Steven於2017年承認與April拍拖，二人一直表現恩愛，但至今年7月突然宣布與模特兒區燕雯婚訊，更驚爆4月時已做爸爸，並上載百日宴一家三口的溫馨照。

當時與他同居的April，一直被蒙在鼓裏，更指與男方仍未分手，並在社交網上載一張Steven的背影照，留言發出恐怖控訴：「點解忽然世界末日？我怕過唔到今晚。」隨即觸發多名自稱是「受害女子」留言，爆Steven同時與「Moon」、「S小姐」及「C小姐」拍拖，一腳踏五船，並踢爆男方經常傳同一張相給她們報告行蹤，非常「慳家」。

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