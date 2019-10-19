郭浩皇沙灘夾Band一拍即合

藝人郭浩皇（Alex）日前以樂隊Canband嘅主音身份，去到大嶼山貝澳沙灘出席活動擔任表演嘉賓，Alex介紹樂隊成員們都係來自《流行經典50年》入面嘅樂手︰「佢哋每一個都好專業，除咗有做節目之外，都有幫其他歌手嘅演唱會做樂手，Band Leader嘅Edward Lau就係泳兒啱啱開嗰個騷嘅音樂總監，所以可以做到呢隊Band嘅主音都好榮幸，好多人話夾Band先夾人，佢哋個個都好玩得，大家嘅音樂理念又差唔多，真係一拍即合！之後會好快開始做新歌，希望帶畀大家驚喜。」

本月頭（2日）生日嘅Alex就去咗捐血慶祝，講到生日願望，佢就話希望可以參與多啲節目、劇集拍攝，喺加拿大長大嘅佢又興奮話︰「今年終於可以返屋企，都有成5年冇返過去，呢個月會放自己一個月大假返去，好掛住屋企同加拿大嘅朋友，預計都會肥幾磅咁返嚟，因為實在有太多嘢想食﹗」另外，Alex又透露會上當地嘅一個電視清談節目做嘉賓，分享演藝趣事。

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