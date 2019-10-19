單親媽媽無暇拍拖　趙哲妤叫追求者等一年

已為人母的藝人趙哲妤已第六年為好友許嘉浩（Karl）慈善生日會舉行的時裝騷擔任模特兒，她說：「我好少嚟蘭桂坊，每年得一次，就係為Karl行騷幫佢慶祝生日，同埋依家又要忙住照顧囡囡同讀書，所以少咗出嚟。（會否唔習慣行騷？）真係唔慣着高踭鞋，依家着咁高鞋會腳痛，不過都好懷念。」

趙哲妤女兒有弱聽，為了囡囡，她報讀了言語治療碩士，現時囡囡亦開始上學，讀幼稚園一年班，而哲妤媽咪幫手湊，問減少工作生活費可有問題？她說：「我有啲積蓄，有計過夠用，我仲有一年就讀完。（依家有好多追求者？）朋友都少咗，啲朋友有時話介紹啲男仔畀我，我都冇時間見，我同佢哋講叫佢哋等多我一年先。」

Karl即表示會不停物色合適男士介紹給趙哲妤，談及生日會的慈善花生騷，Karl透露已舉行了十年，獲不少好友支持，亦有親朋專程從外國回來出席，還捐錢做慈善，大為感動。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。