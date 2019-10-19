邱晴有個年輕靚媽：啲人唔信我哋係母女

藝人邱晴有個年輕樣貌美的媽咪，本月17日是邱媽媽的生日，邱晴跟媽咪食飯慶生，並送上自製美人魚蛋糕賀壽，認真抵鍚。邱晴說：「媽咪話覺得自己開始年紀大，唔想過生日，想平平淡淡咁過，所以冇乜特別慶祝，只係普通一家人食飯。（送咗咩禮物畀媽咪？）我之前行街嘅時候買咗一個頸部按摩器畀媽咪做生日禮物，因為佢好鍾意揼骨，我試完覺得好正，所以就買咗畀佢。」

整生日蛋糕雙手染藍

講到手製蛋糕，她是返工前特別去學整，還弄得雙手染了藍色，她對蛋糕賣相十分滿意，至於好味與否就因人喜好，不過，媽咪見到蛋糕的時好開心，整個吃掉後大讚好味。

邱晴與媽咪像兩姊妹一樣，坦言很多人都讚媽咪靚女：「啲人話媽咪靚過我，佢啲朋友見到我，佢哋都好愕然，估唔到媽咪有個咁大嘅女，仲要咁高大，有啲人唔信我哋係兩母女，佢哋以為我哋係朋友或者兩姊妹，連我媽咪識咗好耐嘅朋友都唔相信我係佢個女。」

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