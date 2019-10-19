萬聖節密謀嚇人　關智斌打喪屍尖叫速逃

曾是機迷的藝人關智斌，試過三日不眠不休，只為打爆喪屍遊戲，今次難得有機會實境體驗，雖然被嚇到尖叫狂奔，卻直呼過癮！他還揚言萬聖節要反客為主，客串扮喪屍嚇機迷！

萬聖節將至，不少藝人都愛玩角色扮演自娛一番， 關智斌（Kenny）預告會扮喪屍嚇人！他早前為遊戲《生化危機2》的實境體驗館拍攝宣傳片，並與引入實驗館的創辦人劉卓耀率先試玩。

瞞住阿媽打爆機

Kenny對此遊戲瞭如指掌，但親自落場玩時，還是被喪屍嚇破膽：「同打機嘅場景好似，好立體，玩起上嚟真係好驚！我好失禮，啲喪屍突如其來出現，真係畀佢哋嚇倒，我 不停尖叫同逃走，嗰種心理恐懼好難克服。不過對我呢個超 級粉絲而言，實境體驗係夢寐以求嘅事，因為細個對呢個遊戲好瘋狂，即使媽咪唔畀打到咁夜，都會偷偷打，只係為咗 打爆佢唔同結局，試過三日廢寢忘餐，打爆四次機！」

Kenny希望約同事齊齊玩，但笑言擔心扮喪屍的演員有危 險：「同事驚起上嚟，可能見嘢就掟，到時嗰啲人仲危險！如果有機會畀我客串扮演員都好，可以喺萬聖節扮喪屍嚇吓人，到時化晒妝，啲人唔認得我。」

預告事業新嘗試

Kenny的工作排得密密麻麻，他透露正忙於拍一部音樂電影：「戲入面我扮演結他手， 又要彈又要唱，對我嚟講係個新嘗試，自己都好期待。另外年底會開拍一套電視劇，詳情就未透露。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。