10年之約！黃翠如作家上身　洪永城感激老死

藝人洪永城（Tony）與黃翠如相隔五年後，合體拍攝旅遊節目《出走澳洲》。話咁快尋晚已經播出最後一集，好多網民都大感不捨，而翠如就突然感性地喺社交網上載一張兩人嘅舊合照，當時兩人一臉青澀，佢發長文話：「有一年，我們不為工作，出走旅遊。我們為那次旅遊定了一個目標，Let’s Get Lost。整個旅程見車就坐，見野（嘢）就玩，還定下了一個賺到一百萬就請對方去旅行的約定。過去了過去，現在活現在，未來測未來。這次出走澳洲，是我隔了兩年再有幕前演出。我問🐻，我們過這10年，好像沒什（甚）麼成就，是失敗嗎？🐻說，人生還未完，還有得繼續。🐠說，再來一個目標，Let’s Get Lost,Again。我們，是友誼，是見證。未來，我要見證你更好，未來，你要見證我更好。」

Tony見拍檔作家上身，亦留言回禮：「最後一集喇，原本諗住唔多講，點知對面條魚女作家上身咁，點都要講一句啦。感謝你，我的伴。見證你更好！ 」不少網民都希望佢哋10年後再拍《出走》系列喇！

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