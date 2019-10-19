郎朗孖索妻上真人騷　忘情喪啜堅過偶像劇

國際知名中國鋼琴家郎朗今年6月娶翻版古力娜扎之稱的德韓混血兒Gina Alice（吉娜愛麗絲），點知結婚兩個月就發生咗「機場行李」一戰，因為郎朗雙手插袋、Gina Alice負責拎行李，搞到網民係咁指摘郎朗冇風度，點知一轉頭，佢哋兩個就Join咗個大陸夫妻真人騷《幸福三重奏》，仲狂喺鏡頭前面晒恩愛，煙韌程度爆晒燈，嚇到網友都笑佢哋「營業過度」！

有網友笑言睇完節目後，發現之前係「誤會」郎朗，因為Gina Alice太愛郎朗，根本就唔畀郎朗做嘢，搶住執行李、拎行李之餘，佢仲錫到郎朗燶，似足粉絲見到偶像咁款，崇拜樣出晒嚟，連下廚煮飯都唔舍得老公做，郎朗多次想搶嘢做，都被Gina Alice給拒絕。唔止咁，Gina Alice更加冧到爆多次喪啜老公面珠，一見到郎朗就好似想飛撲埋去咁，左錫右錫，好在郎朗久不久都會畀啲回應攬攬老婆，畫面真係好似睇緊廿年前啲偶像劇劇情咁，真係煙韌到骨痹！！

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