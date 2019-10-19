星級百日宴　邊個夠佢哋豪？

不少父母也絞盡腦汁為子女舉辦首個生日會，務求令他們有個難忘紀念日，歷年來也有不少星二代的百日宴令人印象難忘，大多均以金錢來堆砌，最大陣仗可算是徐子淇與李嘉欣，今集娛子醬就同大家數盡眾星二代的百日宴有幾豪同幾特別。

李嘉欣

李嘉欣於2011年為老公許晉亨誕下兒子Jayden，花費300萬於酒店打造泡泡童話世界的百日宴，以快樂為慈善作為構思分享童真，找來日本著名氣球藝術家設計，將氣球當作泡泡，故場外整個花園都布滿肥皂泡泡，門口位置亦擺放Jayden的小白兔造型照，菜式方面更有燕窩、鵝肝等，非常名貴。由於出席的賓客非富則貴，利是方面也相當可觀，不過嘉欣就把利是全數捐出，並以兒子名字成立慈善基金。

徐熙媛

台灣女星徐熙媛（大S）與汪小菲為大女希玥選址北京某著名餐廳，於餐廳內的戶外草地上舉行燒烤自助餐百日宴，除了於世界各地空運美食，場地亦搭建了白色帳篷及兒童樂園給小朋友玩耍，再加上擺滿彩色及「100」字樣的氣球，繽紛非常。

徐子淇

「千億新袍」徐子淇為四名子女打造別開生面的百日宴，如囡囡就把場地布置成玫瑰花園，長子就花費百萬打造馬戲團樂園，還安排空中飛人、噴火及踏高蹺等表演，現場亦有小動物給小朋友近距離接觸。沒料輪到幼子就更加豪，於中環海旁摩天輪旁搭建大帳篷，宴請500賓客，豪花2千萬舉行一連兩日百日宴，會場內更用了假草皮及大量紫滕花裝飾，儼如豪華大花園般，派對中更請來愛爾蘭歌手Ronan Keating到場表演。

安以軒

台灣女星安以軒與老公於台北五星級酒店為兒子「66」舉行雙滿月宴，會場布置相當華麗，首先拱門以氣球來布置，入口旁還有一個以粉色氣球堆砌成的巨型「66」數字，場內還有城堡、奶樽、火箭等吊住大堆氣球組成的雲排在半空，台上亦以大量鮮花作裝飾，再加上巨型城堡蛋糕，充滿童真，而每圍嘉賓枱上也有一隻抱住奶樽的豬仔，亦有豬仔造型的糖果棒作為回禮，以切合豬年出世的「66」。

謝安琪

歌手謝安琪女兒張靖的百日宴就於主題樂園舉行，順道慶祝與張繼聰結婚10周年，現場筵開24席，以粉紅色及白色為主，並擺放了不少氣球埋砌成的旋轉木馬，亦有卡通人物造型吹氣滑梯，令小朋友儼如置身於遊樂場當中。

章子怡

內地女星章子怡與內地歌手汪峰所生的女兒「醒醒」，選址北京五星級酒店舉行百日宴，花費過百萬筵開30席，邀請300多名嘉賓到場，當中不乏圈中人如林心如、張靚穎、鍾麗緹、黃奕及姚晨等，百日宴主題以「Blooming in Love被愛喚醒」，現場布置成花海，也有不少粉色氣球，亦有一個巨型粉紅色蛋糕，上面擺有數隻綿羊BB糖果公仔，牆上有掛住小綿羊的相架，以代表肖羊的「醒醒」，非常可愛。

楊冪

內地女星楊冪當年專程來港生B女「小糯米」，及後索性留港坐月兼舉行百日宴，諗頭多多的她更把場地搞到色彩繽紛，除了多個花朵造型的大大小小氣球外，還有以氣球扭成的波板糖、奶嘴及手推嬰兒車等，布景板上則有糯米英文譯音「Noemie」及「100」字的巨型彩色氣球作裝飾。

李亞男

李亞男與王祖藍的愛女Gabrielle百日宴亦於主題樂園舉行，延續當年於同一地點舉行婚禮的童話夢，現場筵開40席，不少圈中好友到賀，星光熠熠，除了布景板以主題樂園城堡圖畫作背景，還有卡通人物造型氣球，為怕囡囡不停被集郵感疲倦，主人家還印製了大批Gabrielle的1:1人形紙板，紙板捕捉了囡囡不同的可愛表情，讓賓客隨意拿起拍照，非常體貼。

胡杏兒

胡杏兒為大仔Brendan舉行以動物氣球為主題的百日宴，全場布滿動物造型的氣球，既有獅子、長頸鹿、猴仔等，再加上一棵又一棵的蘋果氣球樹，儼如置身於森林中，不但如此，就連蛋糕上也有幾隻動物作裝飾，非常特別。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。