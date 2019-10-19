早知同鄧健泓唔夾！李施嬅自揭不分手之謎

憑無線神劇《金宵大廈》成為話題人物的李施嬅早前接受電台訪問，大方重提舊情。2003年由加拿大返港選港姐，最終奪得「最上鏡小姐」和「才藝小姐」。入行16年，施嬅的感情事最為人熟悉的相信是與鄧健泓的五年情。施嬅說其實早知跟對方不夾，只是自己太執着，未有放棄：「以前我好鍾意談戀愛，依家就冇乜所謂，可能自己一個人做嘢，有愛情會有安全感，其實佢唔係我鍾意嘅Type，佢好有藝術天分、好細心，當時爹哋生意失敗，有人關心特別打動嘅。但我同佢唔係好夾，唔應該係一對，五年受咗好多唔開心，好多負能量，因為我對感情好執着，好難放棄，好多朋友都話冇結果，但都拖拖拉拉咁耐，因為大家又一齊住，好難分開，直至我去加拿大讀書時，終於可以行出嗰步。」但分手後，仍然保持朋友關係，她又讚對方太太石詠莉是好女仔，若自己有需要，他們都會樂於出手幫忙。

偏愛年上男

前排自爆有圈外男友的她，否認「專挑富二代」做男友，揚言擇偶偏向較她年長的圈外人，她說：「只想搵個對嘅人，要搵個頂得我順嘅人好難，因為現在嘅我，事業心好重。」她又希望定欣和子羚找到另一半：「覺得定欣好難，因為佢係好強、好叻嘅女人，愈叻愈難搵另一半，我冇定欣咁強，佢強啲、比較挑剔啲，好想見到佢有另一半，同埋子羚，好想佢搵到一個值得佢愛嘅人。」

唔夠圓滑得罪人

講到《金宵》大獲好評，是她4月離開TVB後的作品，她自認不善於交際，個性也間接影響事業，像當年由李詩韻改名為李施嬅，也被很多人反對，她說：「李施嬅其實係嫲嫲改嘅，父母鍾意李詩韻，嫲嫲鍾意李施嬅，嫲嫲係我最愛嘅人，佢離開咗，呢個名對我同嫲嫲好有意思，大家覺得我好白癡，入行十年先改名，但呢個係我紀念嫲嫲嘅一樣嘢，我冇理，覺得自己得罪人，可能就係我唔夠圓滑囉。」

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