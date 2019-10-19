老婆搞百萬生日P！林盛斌：使埋啲無謂錢

藝人林盛斌（Bob）出席慈善音樂會，講到早前他40歲生日，太太Pearl為他開了一個Surprise Party慶生，Bob大讚太太犀利，早幾個月前已夾晒身邊人，還請來老闆留言說要他去做生日派對司儀，到時會封大利是給他。直至當晚他去Ball room推門而入，就見到好多中、大學同學、朋友，太太就連蕭正楠、張振朗、小肥都叫來，才知是太太為他搞驚喜生日會，Bob謂：「太太喺十年前都搞過一次，話同我去食燭光晚餐，去到又係成班朋友，但就冇今次咁大Party嘅！」

問到今次可是百萬慶生？Bob即笑謂：「唉，使埋啲無謂錢，血汗錢嚟！但係好開心嘅。」太太生日時豈不要大回禮？Bob不禁說：「仲有兩個禮拜到佢生日。（咁你要搞個二百萬Party先有誠意？）年年都係送手機畀佢嘅，咁佢又未40歲，等到80歲咪幫佢搞大Party！其實嗰晚見佢仲開心過我，可能佢成功呃到我好滿足。」不過，Bob亦認真讚太太能幹：「佢係好太太，對我同小朋友都照顧周到，娶到佢係福氣嚟。（讚到咁，減你20萬，開個180萬派對啦？）80歲時啦，到時180萬應該夠買張機票去台灣玩嘅。」

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