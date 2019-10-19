孖譚小環遊日有驚喜　李綺虹體驗另類揼骨

藝人譚小環和李綺虹下午出席ViuTV節目《香港親善小姐》記者會，同是1994年港姐出身的她們，牽手合照之餘又作勢咀嘴，小環更形容「回憶返晒嚟」！她笑謂：「仲欠亞軍活麗明，不過我哋廿幾年冇見喇。我同監製提議，話下次不如去綺虹地頭加拿大開工，可以乘機再聚吓。」綺虹則表示年前於洛杉磯與活麗明碰面。

談到二人早前到東京拍節目，小環表示驚喜非常：「日日帶你去唔同地方，但事前唔話你知拍乜，有去過咖啡廳有男侍應服侍，綺虹仲體驗過另類揼骨，總之8日都好充實。」

問到李綺虹是否打算多留港接工作？她坦言：「睇吓有冇邀請囉，不過年紀大，真係唔係好捱得，之前拍劇都話拍10粒鐘咋，但有時人哋唔夠budget都會畀長少少時間。我依家中文好叻，起碼睇到7成劇本。」她又自爆兒子已15歲，且打趣：「佢係問題少年，所以我返嚟避開佢。佢都高大靚仔嘅，不過似足我多嘢講，暫時未有女友。（佢廣東話叻？）細個好啲，佢學咗法文後就差咗喇。」

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