阿女大個識煲湯　謝雪心嗌欣慰

藝人謝雪心到荃灣一間長者護理中心出席活動，擔任「膳心大使」的她，即場炮製軟餐給老人家食。她表示活動很有意義，因為食對大家很重要，但對某些有吞咽困難的人來講就很難：「我以前爸爸都係咁，每次食飯都要一啖茶一啖飯，最初我唔知點解，原來佢吞嘢有困難，頂住個心口，要飲茶灌落去，但其實咁樣係治標唔治本，所以呢個軟餐就好好，佢裏面係用真材實料，將啲材料去皮變成蓉、再磨滑，同埋會設計唔同形狀，老人家睇落去都會開心啲。」

問到平時可會下廚？她表示以前有整給女兒食，但都是一些簡單菜式，例如菜心炒牛肉，又笑言記得有年整聖誕大餐：「諗住整大蝦沙律，叫囡囡同佢爹哋一齊搣蝦，點知佢哋搣一隻就食一隻，一大盤蝦得番少少，嗰陣我都嬲嬲哋㗎，不過依家諗番就好開心。」

問到女兒大個可有為她下廚？她表示：「有呀，佢煲湯畀我飲，有時去酒樓飲湯佢會鑽研個餐牌，佢係出於錫媽咪，知道我捱夜同埋要減肥，所以就會煲湯畀我飲，都好欣慰。」講到工作，她表示稍後有個粵劇節目播出，有十對小朋友演出粵劇，自己都會唱一首歌，很開心現時愈來愈多小朋友唱粵曲，可以承傳下去。

--------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。