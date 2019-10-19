張栢芝細仔1歲生日　粉絲送精緻禮盒

藝人張栢芝近日在社交平台，接連分享她的第三胎張禮承（英文名：Marcus，小名：小王子）相關資訊。除了視訊中「無意」曝光真容之外，還主動分享了推著兒子散步的照片，張栢芝稱，雖然小王子生日是11月份，但借着兩個哥哥10月休假的機會，為小王子提前慶祝一歲生日。

小王子一歲生日，一位到了栢芝店內購物的Fans，更送上寶寶的生日禮盒，雖有傳是栢芝精心炮製，其實是其Fans心意，為小王子設計精緻禮盒！日前，栢芝這位Fans好友lulu love更分享一組到了栢芝店內購物照片，以及分享了她所送的禮盒細節；當中有小王子的紀念章，裏面還有張栢芝和媽媽的合影，紀念章共有5款，其中一款紀念章上面是小王子的英文名字「Marcus」，第二個紀念章上則寫着「Happy 1st birthday」，另外一款上面寫著小王子的生日「2018年11月18日」，去年宣布滿月時的全家四口卡通畫也被造成了兩款紀念章，而銀色蝴蝶結上，則有「洋果子」字樣，有網民猜想寶寶是混血BB。

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