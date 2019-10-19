孫興當眾咀女　林美貞避談二次離婚

55歲藝人孫興當年憑劇集《倚天屠龍記》演楊逍一角為人熟悉，他跟第二任太太台灣演員林美貞2012年離婚，但於2015年在希臘上演浪漫求婚，似是成功復婚，惟兩人一直未有證實，孫興日前被爆出席大陸一個富商婚禮時，與一名銀髮熟女擁吻，態度親熱。

林美貞今日與庹宗華於台灣出席新劇《大潮》首映時，提到孫興當眾咀女一事時，有記者問她有否看到照片，她即謂：「報道鬧那麼大，怎麼可能沒看到，不想看也看到了！（有沒有為此事鬧孫興？）不關我的事，我不想再講他的事了。」再問到二人婚姻關係，是否已二次離婚？林美貞未肯正面回應：「他是個人，我也是個人，大家都是自由，本來就是自由，自由自己拿捏，在婚姻當中本來就都是自由的。」而之前，林美貞曾於社交網上載了一張鼻頭發紅照，一度令人以為她為此事爆喊，但她解釋鼻紅是因為過敏。

二人之子現正於台灣美國學校讀書，林美貞表示兒子明年計劃出國升學，更坦言自己一定會哭死。對於其感情生活，她淡然謂：「隨緣吧！」而她現時的婚姻狀況，則仍是一堆問號。

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