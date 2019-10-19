日本百大男歌手細碟銷量榜！邊個登頂？

日本TBS電視台一個音樂節目近日作出統計，總結昭和、平成和令和三個年代的男歌手細碟總銷量百大排行榜，結果日本組合B'z登頂，成為歷代男歌手之冠。

B'z曾出過53張細碟，每張細碟都十分暢銷，總銷量高達3,596.8萬張，成為男歌手之冠，若然將專輯等CD銷量計算在內，總銷量更高達8262萬張，相信未來難有男歌手能破這個紀錄。至於2至6位的銷量均超過2000萬張，亞軍及季軍是Mr.Children和嵐，銷量分別是2895.7萬張和2711.5萬張。4至10位依次序是Southern All Stars、SMAP、GLAY、 KinKi Kids、L'Arc-en-Ciel、Chage & Aska和五木宏。

日本百大男歌手細碟銷量榜頭20位

1.B'z 3,596.8萬張

2.Mr.Children 2895.7萬張

3.嵐 2711.5萬張

4.Southern All Stars 2535.2萬張

5.SMAP 2457.8萬張

6.GLAY 2040.0張

7.KinKi Kids 1901.8萬張

8.L'Arc-en-Ciel 1665.2萬張

9.Chage & Aska 1649.2萬張

10.五木宏 1549.4萬張

11.福山雅治 1,411.4萬張

12.森進一 1,309.6萬張

13.鄉裕美 1,300.4萬張

14.澤田研二 1,241.3萬張

15.西城秀樹 1,159.3萬張

16.關西Johnny8 1,061.6萬張

17.長渕剛 1,051.6萬張

18.近藤真彥 1,049.3萬張

19.TUBE 1,021.7萬張

20.V6 1,013.2萬張