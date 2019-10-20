二公主出巡！郭富城化身「G4」五人護駕

天王郭富城（城城）與內地網紅方媛婚後育有兩名女兒「大寶」Chantelle及「二寶」Charlotte，一家四口幸福滿瀉，明言暫不再追仔的城城，全副精神、時間放在一對女兒身上，大女Chantelle最近在星級幼稚園入讀學前班，城城更視現已約半歲的「二寶」如珠如寶，早前還大爆二女是肥妹，手腳肥嘟嘟如『米芝蓮』般，可愛爆燈，難怪日前兩公婆帶同小公主出巡時，緊張得十級戒備，加上兩名親友及司機，全程五人為小公主護駕，認真大陣仗！

方媛晒美腿惹人𥄫

當日下午約二時，城城夫婦在兩名女親友陪同下，抱住「二寶」離開跑馬地寓所，由司機接載下直駛中環，戴帽、穿熱褲晒美腿的方媛極為養眼，她與城城落車時即引來途人目光，夫婦與左右包圍抱着「二寶」的女親友，急急腳步入附近滿布診所的大廈，估計是帶囡囡睇醫生。

個多小時後，城城先步出大廈，警醒的他左顧右盼一番後，走到座駕旁與司機耳語幾句，吩咐他把車泊近路邊，未幾「二寶」再由女親友抱住「出場」，囡囡更由頭包到實只露出濃密黑髮及少許肥嘟嘟面珠，期間城城亦「G4」上身，安頓好囡囡及老婆後，他才殿後上車。

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