東方日報C1：楊思琦佗B有功傳獲千萬獎勵

現年41歲的楊思琦日前驚爆再佗B，表示年中已與老公在外地註冊，更有傳她產後將獲老公千萬獎勵。昨日思琦以性感晚裝現身，懷孕的她谷出F Cup豐乳，但對老公身份依然保密，亦避談對方是否首次結婚，不過坦言囡囡遲些應會改口叫對方做「爸爸」。

與吳帥分手並一直獨力撫養7歲女兒楊卓穎的藝人楊思琦，日前突然驚爆懷有四個月身孕，當時她只自爆年中已於外地註冊結婚，隱瞞老公身份，指他是圈外人，故希望保持低調。同時有指她今次佗B有功，誕B後會獲得老公的千萬獎勵。

自宣布再懷B後，昨午思琦首度出席公開活動，現身ViuTV節目《香港親善小姐》記者會，上圍明顯較之前豐滿，雖然低胸晚裝胸前有薄紗設計，但其F Cup豐胸依然表露無遺，而裙身完全遮肚，在場記者叫思琦輕撫肚皮拍照時，亦遭她婉拒。她受訪時對老公的姓氏、職業保密，只強調是中國人，並繼續以「搵到愛的森林」來形容兩人關係，她說：「最緊要兩人相愛，畀我保護段關係啦！」她透露懷孕已超過3個月，不諱言除非早產，否則會生「鼠B」： 「今次懷孕比上次辛苦，見暈、作嘔都有，同埋覺得好攰。」她自認工作狂，加上與老公經濟獨立，所以會繼續工作。問到老公可會介意她性感？她笑說：「佢開放嘅，冇呢條條文。」

拒談老公是否再婚

談到囡囡卓穎即將成為姐姐，思琦指女兒很開心：「以前佢都有問我會唔會生多個小朋友，佢依家成日攬住我個肚嚟錫，又同BB講：『細BB，我係家姐呀！』（佢改口叫你老公做爸爸定叔叔？）都係叫名，可能遲啲會改口啩！（囡囡同你哋一齊住？）係。」對於腹中BB性別，她表示稍後公布，問會否如上次般到美國誕B，她表示暫未決定。至於會否再追， 她即打趣說：「搞掂呢個先，我年長又中獎，專心搞咗呢個大Project先。」之後她再次強調早前與老公於海外註冊，未決定會否再於香港辦儀式：「我想簡單啲，以前拍劇乜都做過晒。（有影婚紗相？）遲啲再畀大家。（老公第一次結婚？）呢啲唔講喇！（欣賞佢啲乜？）佢對我好好，用心咁愛我，大家一拍即合，都拍咗超過半年拖，大家相處咗一年左右。（佢知你過去？）佢有睇新聞，都係過去嘅事啦！」

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