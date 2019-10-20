拒被時間束縛！ONE PROMISE做乜瘋狂事？

樂隊ONE PROMISE日前推出新歌《當這地球沒有鐘》，想帶出不要被時間束縛住自己嘅訊息，講到如果冇時間嘅限制會做啲咩瘋狂事？主音文廸就話會係咁做運動，踢足球比賽︰「通常比賽都係限得個半鐘，都覺得唔夠喉。」鼓手Anton話要狂打鼓︰「試過最瘋狂打鼓係會計埋用咗幾多時間食飯、去廁所，練一個Exerise係30分鐘，3個鐘只係會練到6 Set，如果去咗廁所，時間就唔夠用。（咁咪好大壓力？）係呀！所以呢首歌都提一提自己有時啲嘢可以鬆動啲。」

坐隔籬嘅低音結他手Sora竟然話暫時未諗到︰「冇時間係做咩都得，想做嘅嘢都可以慢慢逐樣嘢做，瞓覺、食飯、飲酒，好好享受，係一個有選擇權嘅感覺。」至於結他手天衡個「語帶雙關」嘅答案就令隊友爆笑︰「我會係咁睇Live Video，指嘅係Full Band演出，2、3個鐘嘅Live！（咁長？）正常情況係唔會睇晒，會飛住嚟睇，因為時間關係，就會搵番自己鍾意嘅歌嚟聽，覺得冇時間束縛就可以由頭睇到尾，享受每一個過程。」

由獨立樂隊搖身一變有大唱片公司Backup，問到音樂路比以前更順？四子說︰「冇諗依家係咪簽咗公司，反而係諗依家簽咗公司就係幕前人，應該要有咩心態，唔覺得係件威嘅事，開心就一定，同時要諗點好好利用、把握呢段光陰，啲人成日都會話機會只係留畀有準備嘅人，既然已經進入呢個遊戲裏面，我哋係要點樣可以玩得最好、最啱嘅方法，點樣努得啱、醒啲。」又指之前夢想係有日成Team人匿喺Band房做足一日歌，每日都擺晒落音樂度。

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