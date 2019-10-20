齊芷瑤一對仔女獲選與歐洲演奏家同台演出

堪輿學家陳子才太太齊芷瑤（Iris）已經息影，專心相夫教子，兩個小朋友分別是8歲的囝囝陳司隽與5歲的囡囡陳詩趐，培育他們對音樂充滿熱誠。早前兩個小朋友還被獲選與來自歐洲的演奏家同台演出。

Iris表示阿仔與阿女分別學了兩年小提琴：「好難得有咁嘅機會，喺咁多小朋友中挑選出嚟，特別係妹妹，佢雖然得5歲幾，佢音樂上好有天分，但表演好穩定，而哥哥對音樂好有情感，表演時好有感情，今次對佢哋嚟講係好大嘅體驗，證明佢哋嘅水準獲認同。」Iris又謂一對子女還考入中國最大的弦樂團。

Iris希望兩個小朋友多向藝術方面發展，為了解他們學小提琴的過程，她以身作則：「我同佢哋一齊學習，除咗想令佢哋更有興趣，希望佢哋可以堅持，通過我自己學習知道佢哋有咩難處，我對佢哋將來冇特定期望，但一定要佢哋基本功打好，同埋要有自我要求，一個人對自己有要求就會做得更好。」

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