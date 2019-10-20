李旻芳同未婚夫派帖　點解鄭世豪收兩張？

《東張西望》主持李旻芳將於下月5日與男友黃耀英（Darren）舉行婚禮，日前更聯同Darren向身邊親友派發囍帖，Darren笑指過程相當順暢，除了向同事當面派，亦分別用郵寄及交給同事經理人代為轉交，不過卻發生蝦碌事，他說：「話說我將張帖交入鄭世豪個Locker，點知就搞錯號碼，入錯咗Locker，惟有印過將新，錯嗰張就寫番張紙條同嗰位同事Say Sorry，可以的話就幫我入番啱嘅Locker，所以可能世豪最終係會有兩張帖。」

談到回禮物品，李旻芳特別於法國訂購空運護膚品，負責包裝的Darren坦言過程艱辛：「因為要開箱，黐貼紙，但搭飛機有氣壓，其中有一、兩包爆咗，唔緊要，呢排天氣咁乾，抹嗰時自己用番當謢手囉！」旻芳聞言即撤嬌：「其實係我班姊妹一個洗、一個抹、一個貼，搞到黐笠笠，你都唔知。」兩公婆你一言我一語耍花槍，非常搞笑。

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