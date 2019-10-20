黑仔！伍樂怡歐洲睇騷突然嚟M再遇呃錢黨

藝人伍樂怡（Kelly）早前遠赴巴黎時裝周為無綫拍節目，出發前已準備了兩大篋服飾，笑指從未試過如此大陣仗出埠，為更了解一眾品牌背景，事前已上網做定功課，不過正當一切準備就緒，帶住興奮又期待心情出席米蘭首個時裝騷，沒料於乘車到達場地途中發現經期到，令其相當徬徨，她說：「即刻問同事有冇人有M巾，好在有同事真係有，諗住去到會場嘅Toilet整，點知原來會場冇Toilet，當時又差唔多開騷，惟有頂硬上睇埋個騷，過程間硬晒軚，唔敢亂郁，好驚整到張櫈，直至半個鐘完騷後先衝去最近地方換，好尷尬，平時好少遇到呢啲事。」

Kelly又透露大隊於另一日到大教堂拍攝，眼見不少人張開雙手，未幾便能引來白鴿站於手上，她說：「見咁得意我好想試，咪照樣攤開雙手，跟住突然有人衝埋嚟放啲食物喺我隻手上面，之後就有幾隻白鴿飛埋嚟，混亂間我都有影相，之後就有人埋嚟問我攞20歐羅，我梗係唔畀啦！最後堅持畀兩蚊歐羅佢就走咗!」談到今次趣事多多，Kelly笑不攏嘴指也是一個很多經歷，過程間亦讓她遇上不少國際級名模，令其眼界大開。

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