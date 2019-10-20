群星出席　珍妮花在19世紀大宅舉行婚禮

現年29歲的奧斯卡金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）於美國時間周六晚（19日）與34歲的藝術廊總監Cooke Maroney在紐約羅德島紐波特的19世紀貝爾克特大宅博物館（Belcourt of Newport）舉行婚禮。

據知珍妮花將於婚禮上穿上其代言人的品牌晚裝裙行禮，屆時會有150名嘉賓出席。其中珍妮花一眾星級好友包括影后愛瑪史東（Emma Stone）與男友Dave McCary、真人騷女星Kris Jenner與男友Corey Gamble、英國女星絲安娜美娜（Sienna Miller）與男友Lucas、Ashley Olsen以及曾與珍妮花合作多次的美國名導演大衛奧羅素（David O. Russell）等已被傳媒影到進入大宅出席婚禮。而之前一晚，珍妮花的天后好友Adele、金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）以及Nicole Richie等都被影到出席婚宴的綵排。

Jennifer與Cooke由好友Lauren Simpson介紹之下於去年春天認識，並於去年6月拍拖，今年2月訂婚，之後於5月在布魯克林舉行訂婚派對。今年9月16日，二人被影到在紐約婚姻註冊署簽紙。而珍妮花6月受訪時已對未婚夫讚不絕口，她形容未婚夫是她遇過的最好男人，與他成家立室是非常容易決定的事。