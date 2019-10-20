吳若希拍《森美旅行團》唔見女匿酒店房喊

歌手吳若希（Jinny）今早由老公何兆鴻（Alex）陪伴之下出席慈善活動，非常恩愛！近日經常早起湊囡囡返學的Jinny，笑指早起對她毫無難道：「好精神！做慈善好開心，同機構都好有淵源，所以帶埋老公嚟感受吓我成長環境。（唔帶囡囡？）佢未瞓醒呀，難得放假畀佢瞓，加上老爺、奶奶嚟咗，畀佢陪吓老人家。」續指發現小朋友不能夠被讚，因為會讚壞：「上次話佢好鍾意返學之後，佢第二日起身就話唔想返學，所以唔讚得，要講得中立啲、陳述句。」

Jinny表示逢星期日都是Family Day，故待活動完後會即刻返屋企共聚天倫之樂。問到之後的工作安排？她笑言暫時未有工作，原定下個月會出埠拍旅遊節目都被取消：「本身好似話會飛埃及定摩洛哥，但當地依家好似唔係咁方便，變咗可以留喺屋企湊女。其實上次走咗10日拍《森美旅行團3》，去到第5、6日就好掛住個囡，掛到喺酒店房睇住佢啲相喊，雖然有Facetime，但都好掛住。（第一次離開咁耐？）又唔係，但佢依家識行識走，多咗互動，有時臨出門口問你去邊都好窩心。」

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