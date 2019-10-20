收警察電話感到怯！吳業坤：平生不作虧心事

歌手吳業坤今早出席慈善活動，甫受訪重提愛車早前「遇襲」事情，他大叫運氣好好：「當日泊咗架車喺天橋底，唔知塊鐵板喺邊度飛落嚟，跌正我同前面部車嘅中間幾厘米位，睇番車Cam覺得好神奇，兩架車都冇事，唔使拎去整，最終有賠償。（有報警？）前面架車有，所以當警察打畀我嗰陣都有啲怯，驚自己唔知做咗咩事，不過平生不作虧心事！今次算係不幸中之大幸，希望呢份好運延續落去。」

帶同阿媽去拍戲

問到幸運令他順利簽新唱片公司？他笑指暫時還未有着落，續表示稍後會即飛馬來西亞拍邵氏新戲《非凡三俠》：「半工作半假期，所以都會帶埋媽媽去，我哋兩個都係第一次去，今次去一個星期都唔係拍得好密，寓工作於娛樂。」又透露主要跟女演員有對手戲，不過他指劇本未見有親熱戲份：「到現場睇吓有咩調節，呢個導演都合作過。（要操弗做準備？）咁又唔使。（你副Body仲係弗？）唔好再提，過咗去嘅嘢唔好留戀！」

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