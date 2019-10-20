黎瑞恩下月澳門開騷　以正能量分享人生經歷

歌手黎瑞恩（小恩子）《快樂有恩Smile With V巡迴演唱會-澳門站》將於11月30日假澳門新濠影滙綜藝館舉行，門票明日公開發售。今次小恩子全新打造個人演唱會，與去年紅館的個唱完全截然不同，由演唱會概念、海報、內容、服裝、舞台設計均以全新班底亮相。個唱主題以Smile開心笑為主題，演唱會海報用了小恩子最自然、最真的一面拍攝。拍攝當日，攝影師一面跟小恩子傾偈，一面拍攝她說話時表情，不料不消10分鐘就快速捕捉了她發自內心的燦爛笑容，可算打破拍攝海報的最神速的記錄。

「快樂有恩Smile With V」顧名思義就是想喚醒大家的正能量，提醒大家無論經歷幾多不如意事都要記得笑一笑，正如她無論她的人生遇過幾多波折、喜怒哀樂，最後她都是帶着笑一一面對和解決，她衷誠說：「我好希望將正能量送給每一位粉絲。」

經歷讓她學懂快樂和珍惜

今次演唱會概念是從她人生的經歷，透過音樂讓觀眾感受到小恩子與大家一同成長及面對，她表示因為經歷過，所以現在學懂了快樂：「呢個唔係我個人演唱會，係屬於大家嘅演唱會，我好希望今次演唱會可以引起大家共鳴，睇完後會好開心，會更加珍惜朋友同自己，將笑容分享畀愛我同我愛嘅朋友，希望大家有個開心嘅一個晚上。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。