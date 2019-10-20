新戀情曝光！布魯克林新女友似足辣妹母親

英國萬人迷碧咸（David Beckham）20歲大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）出名花弗，女友一個接一個。繼與索模女友Hana Cross分手之後，近日布魯克林被爆與年紀比他大5年的演員Phoebe Torrance拍拖！

傳媒指布魯克林的新歡個樣勁似他的辣妹母親Victoria，就連朋友都以此取笑他，不過布魯克林堅稱自己並沒有「戀母」情意結。由於Phoebe勁似Victoria，所以曾經以「山寨Victoria」之名做模特兒。知情人士說：「而Phoebe當年將賺取嘅錢來供自己讀大學。相信佢從來都冇諗過自己有朝一日會與偶像（Victoria）見面。」而她亦有跟隨布魯克林細佬羅密歐（Romeo）的Instagram，似乎已入晒屋！

布魯克林父親係昔日足球猛將，原來Phoebe的父親亦是職業高爾夫球手Sam Torrance。而她參演過英國劇集《Friday Night Dinner》之外，亦參演過恐怖片《Mandy the Doll》以及拳擊片《Six Rounds》。