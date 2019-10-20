有嘟姐撐場　車銀優自彈自唱晒廣東話

有「臉蛋天才」之稱的韓國男團ASTRO成員車銀優昨晚在九展舉行粉絲見面會，是他首個亞洲個人巡迴見面會的首站，鄭裕玲亦有撐場。

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車銀優在晚上7點15分左右身穿他在韓劇《新入史官丘海昤》中的韓服造型現身，唱出劇集的OST《記得我》。之後他再換上黑色西裝出場，並用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係車銀優！」而今次是他第一次以個人身份來港見粉絲，感到既緊張又興奮，當粉絲中讚他的韓服造型靚仔時，車銀優便即用廣東話對粉絲說「我愛你」。

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談到《新入史官丘海昤》於早前結局，車銀優坦言有點可惜，花了6個月拍攝，很懷念他的角色和拍攝的時光。他又透露在劇集結束後，最近正於拍廣告及參與ASTRO的組合活動。

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而車銀優在出道前曾參加問答節目《挑戰金鐘》，他就換上校服及戴上紅色Cap帽重現當時的造型，進行問答及訪談環節，回答多條問題，期間他被問及是否接受姐弟戀，他便說：「年紀相差多少都無所謂。」問他覺得自己最性感是什麼時候？他便指時睡前做拉筋運動的時候，更即場示範拉筋，又應要求在台上做掌上壓。車銀優之後又挑戰打籃球、跳繩及戴着兔耳頭飾跳可愛舞，更親自畫扇送給粉絲。

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其後車銀優自彈自唱​加拿大天王Justin Bieber的《Love Yourself》，又演繹張敬軒的《天才兒童1985》，大晒中文，相當有誠意，車銀優表示畢竟今次是他首個見面會，希望為香港粉絲準備多一些，最後他唱出《我的ID是江南美人》的主題曲《Rain Falling》及ASTRO的歌曲《You & Me》，又與全場粉絲影大合照留念，為兩小時的見面會作結。