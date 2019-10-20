搞邊科？唐詩詠朝早6點起身餵奶頂唔順

藝人唐詩詠以低胸連身裙出席2019東方表行沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」，見佢行路時小心翼翼，似擔心走光，非常牙煙，她解釋：「呢條裙大會畀我嘅，襯番『煲呔』主題。（有冇做足安全措施？）有，我不嬲都好安全。（條裙鬆鬆哋？）可能瘦咗。」

佢解釋近日收養咗隻BB貓，每三小時就要起身餵奶，因而跌磅：「隻BB貓仲有12日就兩個月大，每日都要好早起身，朝早6點起身，依家我養三隻貓，每日都輪住餵佢哋，依家好似奶媽。（唔可以一齊餵咩？）大會搶細嘅嘢食，所以要分開餵，好忙。」佢又透露仲想養多四至六隻貓，當記者問到係咪冇時間拍拖，但佢未聽完即話：「係咪生BB？我覺得如果生埋小朋友完全冇時間，其實隻貓係陸永太太畀我。（唔叫陸永介紹男仔畀你？）信得過佢哋咩？我信唔過。（C君都結婚啦！）天頤好好心地。」

生B隨時停工一年唔做嘢

佢又話今朝起身化妝整頭，又要餵奶，已經覺得好唔得閒，問到佢第時生B會唔會停工唔做嘢？她說：「第一年都會想照顧佢，真係冇辦法放低佢，我依家已經好掛住隻貓，更何況係BB。」講到佢同緋聞男友、「補習界王力宏」陳思銘感情，佢就話唔再多講，唔係事實就唔好再講人哋。

搵男友要過三隻貓嗰關

佢話今日活動後要快啲返屋企睇貓，笑言依家出唔到街，識唔到人，問到隻貓係咪阻佢桃花？她笑言：「佢可能係招財貓呢。」佢日後話識男仔要過三關：「要問我三隻貓。（鍾意寵物加分？）一定要鍾意貓，試過帶個男仔返屋企，我Feel到老嗰隻貓「銀仔」唔鍾意，所以一定要佢哋鍾意。」

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