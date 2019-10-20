自私瘦！葉蘊儀拒絕公開減肥餐單

藝人葉蘊儀（Gloria）現身2019東方表行沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」，她透露今次負責為大會設計禮帽：「我除咗藝術，亦有做開帽，會幫馬會活動同時裝騷整帽。今次設計咗三頂帽，包括我自己、唐詩詠同楊洛婷。（有咩設計概念？）大會以蝴蝶為主題，但兩個藝人件衫已經好多蝴蝶，所以我就冇將呢個元素放太多喺頂帽上面，每次設計前，我都會叫個客畀件衫我睇，同埋問佢哋有乜要求，不過啲客都好信我，由得我自由發揮，我覺得好好玩，可以自由創作同埋我好鍾意做手作，做禮帽全部都要一針一線，好啱我，而且又係靜態嘢。」Gloria稱香港不太流行佩戴禮帽，但在英國及澳洲等地每逢有賽馬活動，女士們也會戴上禮帽以表隆重，自己亦有接受海外訂單，她希望香港也能將戴帽變得普及。

營養師設計餐單

另外，Gloria最近瘦身成功，問她是否因而多了工作？她場言：「其實減肥係為自己健康着想，有工作係bonus，我冇特別去諗。（成為朋友嘅減肥達人？）好多朋友都傳短訊問我攞減肥餐單，佢哋一定覺得我好衰，因為問親我攞餐單，我都話畀唔到，因為每個人唔同，未必適合。我今次係搵營養師幫我設計餐單，瘦到啱磅數就會停，但我偶然都會曳食啲唔應該食嘅嘢，但係要平衡，我唔係追求要好瘦，之前因為忙屋企，所以忽略咗自己嘅身體。」

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