許珮榆「墊」鬥格　練荻伽谷盡32D咪咪

模特兒許珮榆（Diva）及練荻伽（Mimi）等出席電單車活動。由於衣着性感，Mimi的32D上圍完全表露無遺，Diva不慎露出胸墊，吸引大批龍友「獵艷」。

Diva表示近日花去6位數，跟名師鑽研風水學：「本身好有興趣，加上之前選美，貼錯淘汰佳麗覺得冇面，所以的起心肝再去學。（幫自己批感情衝動運？）個運啱啱入咗，都會多選擇嘅，不過我要求對方專一，有冇錢係其次。（有老婆嘅追你？）有㗎！」談到不慎露出胸墊，她尷尬表示：「多謝提醒，我比較粗心大意。」

Mimi透露正職是牙科護士，問到是否很「吸客」，她謂：「又唔會，平時有戴口罩，同埋包到實。（醫生知唔知你兼職？）佢本身對攝影有興趣，平時都會嚟支持。（你男友？）絕對唔係。」問到可有興趣入娛圈，她表示隨緣。Diva指Mimi嘴唇厚，所以很重感情，加上右邊眼角有癦，故很有桃花、異性緣廣。Diva又謂：「相信上唇厚重感情，下唇厚重性慾，大家識男仔可以留意。」

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