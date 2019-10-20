認少咗Job　陳柏宇唔想音樂會再被延期

唱而優則演的陳柏宇（Jason）今日出席主演微電影的首映禮，主題為器官捐贈，而他於戲中飾演受惠者，問到現實中可有登記器官捐贈？他表示：「喺加拿大有登記，返到嚟香港都有（登記）。（事前有冇同太太商量？）有，亦都最好要，雖然係要尊重個人意願，不過係要知會屋企人。（太太都有登記？）佢會登記，但我未幫佢搞。」

Jason現正為11月頭的兩場音樂會準備，其中一場的同門群星騷因近日社會情況已延期過一次，問到可會擔心再被延期？他指：「希望唔好。（蔡一傑、馬浚偉個騷都分別宣布取消同改期。）呢樣就冇留意，但自己又唔會好擔心，因為幾時唱都分別唔大，都係聽從公司安排。（兩個騷咁近期，會冇時間湊女？）通常Rehearsal都係幾個鐘，好少由朝練到晚，同埋最近都早睡早起咗，今朝仲早過個女起身。」近期工作有被影響？Jason坦言都有，不過他指都是正常情況：「咩原因少咗嘢做就唔知，但做歌手梗係都會有呢啲時候，等同於旺季、淡季，錄音嗰陣就會偏向忙啲。」

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