練過蛤蟆功！鄧建明話阿仔未夠班一齊夾Band

歌手鄧建明（Joey）日前接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》主播許文軒（Edmond）專訪，大談相隔十年再舉行個人演唱會感受，Joey說：「呢十年間行街、搭的士，甚至買燒味都有人問我點解咁耐唔唱歌，令我覺得都應該係時候，而且近排對眼開始矇矇地，依家唔去等幾時？」又做幕前又做幕後，問到入行多年最享受哪一種崗位？他說：「一定係台上演出，同觀眾互動最正，我每次都腎上腺素飆升，自己係一個力求完美嘅人，之前都有學唱歌，做一啲訓練，以前自己係打天才波，細個練咗蛤蟆功，依家真係打通咗二脈，唱歌舒服咗。」

談到兒子赴澳洲讀書，他說：「佢依家參加咗個Music Club成為一隊樂隊嘅鼓手，原來我引導佢玩音樂係冇錯。（回港之後可以一齊夾Band？）我身邊啲人太勁，佢未夠班，不如幫我拍MV，因為佢讀緊電影。」

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