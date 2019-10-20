血淚浪漫史！陳貝兒首闖非洲：想原機返港

藝人陳貝兒（Janis）主持節目《嫁到這世界邊端3》周一即將推出，一連三星期共八個愛情故事，全部有血有淚。Janis「首闖非洲」驚險百出，抵埗尼日利亞前聞得曾發生命案，她不諱言：「嗰剎那真係想原機返香港，不過監製話係最後一輯，我當然拼盡全力，加上非洲好熱，今次絶對係淚水、鼻水同汗水嘅交集！」

首5集全是「非洲愛情故事」，Janis指頭兩集主人翁Serena與「非洲雄獅」的緣分可謂命中注定：「佢哋喺香港識，第一次見面時Serena整親隻眼，佢老公上前問路，原來當時佢已對Serena一見鍾情，唔知點打開話匣子，所以扮問路，但又唔夠膽抄牌，點知幾日後Serena再約朋友飲嘢，朋友帶多咗個朋友出嚟，就係佢老公！交往之初Serena對佢老公完全冇感覺，後嚟終於畀佢誠意打動，仲跟埋佢返尼日利亞生活，令佢老公喺朋輩中面子十足。」

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