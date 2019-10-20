米蘭當國家被嘲冇文化　孟美岐黑歷史連環爆

內地女團「火箭少女101」的20歲成員孟美岐，入行短短數年已躍升一線地位，其微博粉絲高達2,300萬，人氣爆燈。

早前她獲品牌邀請出席巴黎及米蘭時裝周，不過人紅自然是非多，她在米蘭睇騷時，被問有何收穫？她竟說：「因為第一次來米蘭時裝周，也是去感受了一下米蘭這個『國家』。」誤將米蘭形容為「國家」，即被網民嘲笑「沒文化」。同時，她在當地的未修圖照片曝光，被網民寸「妝容老氣」、「原形畢露」。她亦「腹背受敵」，先被央視批評「演技不足」，又被網民翻出疑似14歲時拍下的大膽性感照片，指「性暗示味濃厚」，是非不絕！

擔正電影受歡迎

其實孟美岐2016年加入韓國女團「宇宙少女」，進軍韓國市場，去年回流參加內地選秀節目《創造101》，以大熱姿態奪冠，隨即加入「火箭少女101」。爆紅後，她向影壇發展，今年初參演電影《藍色生死戀》，其中一場穿比堅尼上陣色誘男主角許凱，成功掀起話題。早前她再接再厲，擔正演出奇幻古裝電影《誅仙I》，夥拍內地90後男神肖戰，有多場打戲而備受關注，電影創下首日上映票房破億的佳績，令她人氣更上一層樓。

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