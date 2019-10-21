惠英紅視后坐定粒六　唐詩詠未戰先敗嗌投降

今年「視后」之爭相對簡單，網上早已睇好年初播出的《鐵探》惠英紅，貴為影后級人馬的她可謂由頭帶到尾，更坦言有心爭獎，希望觀眾不要忘記投她一票，難怪「視后」唐詩詠亦笑言未戰先敗。

「獎項嘅嘢唔會多諗」

2017年憑《不懂撒嬌的女人》封后，轉眼兩年，唐詩詠今年擔正的《解決師》雖有台慶劇的優勢，但她則提早投降：「我今年睇好紅姐（惠英紅），冇呢個諗法，亦唔到自己去諗，所以就唔諗囉！」講到於《白色強人》中，與馬國明的感情線觀眾很受落，詩詠坦言很喜歡這個劇本：「入面嘅角色大家好鍾意，我都喜出望外！擺咗好多時間喺入面。」

講到熱播的《解決師》，詩詠表示該劇的題材特別，希望大家細心欣賞：「其實最大嘅目標係希望觀眾睇到我嘅努力，之前大家仍然覺得我有不足地方，所以拍《白色強人》嗰陣畀多100或者200%努力、付出，希望觀眾真係可以投入角色入面，呢個係最重要，獎項嘅嘢我唔會多諗，從來唔會諗自己範圍以外嘅嘢。」這段時間，詩詠趁放假去日本、韓國旅行，沒有參透人生、沒有刻意計劃：「咁啱遇到就去，想做就做。」

李施嬅有口碑當贏咗

另一位熱選「視后」、憑《金宵大廈》爆紅的李施嬅，劇中所演的「Coco」語調很誘人，旗袍Look更成功展現女性曲線美與東方特色，因而大獲好評，但她對爭獎只抱平常心，直言劇集有好反應已經當贏：「好感激觀眾、網民，畀到好多鼓勵我，好感動、好開心，已經當贏晒！至於獎項，我攞到固然開心，係好完美嘅結局，但獎呢啲嘢唔係我控制，《金》劇成功已經好感恩！（睇好邊個？）呢排飛嚟飛去，冇認真睇晒啲劇，留畀大家決定啦！」至於去年「星馬視后」黃智雯今年大有機會憑《街坊財爺》獲提名視后，但面對紅姐亦投降：「我都好欣賞紅姐霸氣嘅演出，亦好支持施嬅，佢嘅造型好靚！」

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