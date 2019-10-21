視帝爭崩頭！王浩信《解決師》打到噴血搶獎

經過整年努力，又到派成績表的時候！無綫台慶盛事《萬千星輝頒獎典禮2019》全城熱切期待，「視帝」、「視后」名單仍未公布入圍名單，但獎項之爭已成為談論話題！綜合劇迷的心水分析，刻下熱播的台慶劇《解決師》，主角王浩信與唐詩詠食正個勢，其中浩信在劇中不斷糟質自己，增肥15磅又打到吐血幾乎破相，隨時再封帝；《金宵大廈》的陳山聰與李施嬅贏盡口碑，山聰更於下月結婚，有機會雙喜臨門；至於三屆視帝郭晉安與馬國明在《白色強人》表現出色，亦會是一路奇兵！

八成半親身上陣

王浩信於2017年憑《踩過界》首嘗視帝滋味，今年於台慶劇《解決師》中為角色付出不少血汗，坦言渴望再稱帝：「我渴望有呢方面鼓勵！當然要等觀眾評價、支持，但我都係將獎項放第二位，首要係演好戲。」《解》劇中的角色身手了得，浩信事前花了不少時間學習近身搏擊技術，笑言被用到盡：「呢套係打得最多一套，蒙住面都係我自己打！同武指講要用盡我，結果真係用得好盡，八成半都係親身上陣。」拳腳無眼，他表示有一場戲被打爆鼻，擔心過會破相：「嗰日拍到朝早六點幾，大家集中力都差啲，結果打中咗個鼻，爆得好緊要！又腫又痛！嗰刻都驚個鼻會歪同驚破相，入面不停流血，吐出嚟成地都係，後尾成個禮拜先消腫。」令他明白到動作演員辛苦之處，但仍有興趣向這方面發展。

除了打鑊甘外，王浩信為《解》劇更要不斷糟質自己！他希望令到解決師「K」與體育老師「O sir」有截然不同的分別，不惜增肥15磅：「同監製講唔好淨轉髮型，殺手應該瘦啲，老師就圓潤啲，前後相差15磅。為咗增磅要一日五餐係咁食嘢，但最難增咗磅要拍返『K』，要用鏡頭去遷就。」

郭晉安睇好馬國明

另一熱門人選郭晉安先後三度贏得視帝，與羅嘉良及黎耀祥「平起平坐」，今年憑《白色強人》中「楊逸滔」一角再獲肯定，倘若再攞便成為史上第一人四奪視帝！近日與譚俊彥合拍新劇的他，談到被睇好破紀錄，他謙虛說：「頭Round多人入圍，我都有信心，但最緊要觀眾睇得開心！其實每個角色都會有支持者，依家淨係想拍好新劇，唔想畀壓力自己。（你睇好邊個？）馬國明啦！佢喺《白》劇內拿捏得好好，仲有一個好似叫譚俊彥囉！」認真識做！

化妝：Jessica Chan

髮型：Eve（唐詩詠）

服裝：Theory（王浩信）

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